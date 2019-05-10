Причиной смерти Доренко стал разрыв аорты – СМИ

Журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты, говорится в сообщении на сайте радиостанции.



"Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.



С.Доренко умер 9 мая. Ему было 59 лет.



Как сообщил ранее А.Венедиктов "Интерфаксу", во время управления мотоциклом в четверг С.Доренко потерял сознание и был госпитализирован в одну из больниц.



В своем телеграмм-канале А.Венедиктов уточнил, что, по данным сотрудников ГИБДД, врачи "скорой помощи" констатировали клиническую смерть С.Доренко после прибытия на место ДТП, произошедшее после потери журналистом управления своим мотоциклом на Садовом кольце.



"По информации экипажа 768, со слов сотрудников ГИБДД обстоятельства ДТП: в 18 часов 20 минут мотоциклист следовал на мотоцикле Триумф BONNEVILLE ГРЗ 8897ВМ77 по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3 полосе движения, в районе дома 71 по ул. Земляной вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением", - написал он.



"Бригада скорой помощи констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист Доренко Сергей Леонидович 18.10.1959 г.р", - говорится в сообщении.

