Луценко раскритиковал темпы расследования в ГБР

Темпы расследования основного массива гражданских дел в Государственном бюро расследований очень низкие, поскольку 80% направленных в суд дел касаются несложных преступлений, в частности дезертирства. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания прокуроров Днепропетровской области, передает корреспондент УНН.



"На начало мая территориальными подразделениями ГБР расследовалось уже 6,5 тыс. производств, из них треть - преступления военной сферы. В основном по дезертирству - такие преступления не являются сложными, поэтому по статье "дезертирство" - 80% всех направленных дел ГБР в суды. Якобы для статистики - все хорошо: в суд ушло 1064 дела, из них 982 - дезертирство. Однако на 6500 производств всего 100 дел невоенных отправлено в суд. Это очень тревожный звоночек", - отметил Луценко.



По его словам, такие темпы расследования дел невоенного характера приведут к тому, что уже через несколько лет в ГБР накопится целый вал не расследовано дел.



При этом он добавил, что темпы расследования дел в ГБР на центральном уровне значительно выше, в том числе и по сравнению с показателями ГПУ.



Также глава ГПУ подчеркнул, что неудовлетворительное показатель среднего размера полученной чиновниками неправомерной выгоды, дела в отношении которых направлены в суд, составляет 10 тыс. грн, не соответствует реалиям и не может свидетельствовать о борьбе со взяточничеством в стране.

