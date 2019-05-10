Сервис Cashinsky дает украинцам возможность получить кредит под 0,01%

Высокие процентные ставки – основной недостаток микрофинансовых организаций. Сервис Cashinsky выделяется на фоне конкурентов, предлагая украинским заемщикам оформить кредит под 0,01%. Желающие могут получить до 7 000 гривен на карту практически бесплатно, дополнительно воспользовавшись другими выгодными предложениями.



Почему на сервисе Cashinsky такая низкая процентная ставка?

Микрофинансовая организация «Кэшинский» изначально предлагала оформление кредитов на выгодных условиях. Заемщикам не нужно собирать документы для подтверждения дохода и официального трудоустройства, тратить время в очередях, ждать открытия отделения банка, окончания технического/обеденного перерыва.

Недавно Кэшинский предложил оформить первый кредит онлайн под 0,01%, вместо стандартных 1,49%. Это помогло ему обратить на себя внимание и увеличить количество клиентов, а заемщикам – взять займ на карту практически без переплат. Последние могут детально изучить функционал сервиса, работу службы поддержки, а после – продолжить пользоваться услугами компании на более выгодных условиях.

Для оформления кредита на карту нужно быть совершеннолетним, иметь паспорт гражданина Украины и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). За прошлый год было одобрено 92% заявок, поэтому при отсутствии серьезных проблем с кредитной историей можно легко получить займ онлайн на www.cashinsky.ua.

Низкая процентная ставка – не единственное преимущество Cashinsky

Процедура оформления кредита занимает 14 минут. Заемщику нужно рассчитать сумму, сроки и переплату на кредитном калькуляторе, который находится на главной странице. Далее потребуется создать личный кабинет, заполнить заявку, подтвердить данные банковской карты. Если заявку одобрят, деньги через несколько минут поступят на карту.

Среди других преимуществ Cashinsky клиенты выделяют:

отсутствие бюрократии – потребуется только паспорт и ИНН;

получить деньги в долг можно с 18 до 60 лет;

на сервисе полная прозрачность, сумма отображается ещё на этапе расчетов;

есть возможность взять отсрочку по выплате кредита без применения штрафных санкций;

персональные данные защищены через SSL-сертификаты.

Желающие могут взять в долг от 800 до 7 000 гривен на срок 5-30 дней. Если средства появятся раньше установленного срока, можно воспользоваться функцией досрочного погашения без комиссий. Подробнее про особенности оформления кредита на официальном сайте Кэшинский.