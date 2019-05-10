Новинский: Переименованным украинским улицам необходимо вернуть названия в честь героев Великой Отечественной войны

«Мы будем добиваться возвращения переименованным улицам городов и сел имен героев Великой Отечественной войны и восстановления разрушенных памятников». Об этом на панихиде по погибшим воинам, освободившим родную землю от фашизма, 9 мая сказал Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.



Панихиду возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Похожие марши прошли себя минимум в 14 областях Украины. В них приняли участие сотни тысяч человек, неся портреты своих родных – участников Второй мировой войны.



Напомним, что вчера, 9 мая политическая сила Оппозиционный блок - партия мира и развития Новинского стала ведущим организатором мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы практически по всей стране. Так в Кривом Роге, Днепре, Херсоне, Одессе и других городах в маршах Победы организованных политической силой приняли участие десятки тысяч человек.

