На «Интере» – две кинопремьеры: «Двенадцатый» и «Моя семья уже любит тебя»

10 и 11 мая в эфире «Интера» – еще две премьеры. Впервые на украинском ТВ – норвежская военная драма «Двенадцатый» и французская комедия «Моя семья уже любит тебя».



В пятницу, 10 мая, в 21:00 «Интер» покажет военную драму «Двенадцатый» (оригинальное название – Den 12. Mann). Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны. Группа бойцов норвежского сопротивления получает задание добраться до северо-западного побережья Норвегии на судне «Браттхольм» и совершить диверсию на одной из немецких авиационных баз. Но миссия потерпела фиаско: в море «Браттхольм» был атакован немецким кораблем и потоплен. Из 12 человек удалось спастись лишь одному – Яну Болсруду. Он добирается до берега и бежит в сторону шведской границы. Преследуемый гестапо, Болсруд ищет убежище в горах. Здесь парня настигает снежная буря. Он прячется в пещере, которая может оказаться для него смертельной ловушкой…



Картина основана на реальных событиях, произошедших в 1943 году во время неудачной диверсионной миссии норвежцев по уничтожению немецкой авиационной базы. Тогда из группы бойцов действительно удалось спастись лишь парню по имени Ян Болсруд.



«Этот фильм – о мужестве людей, которые оказались в очень непростой ситуации», – говорит режиссер Гарольд Цворт.



Яна Богсруда играет Томас Гуллестад. Для норвежского актера это первая большая роль в кино. Ради работы в «Двенадцатом» он похудел на 15 килограммов.



Известный голливудский актер Джонатан Рис Майерс в военной драме сыграл немецкого офицера Курта Штаге. Ради этой роли ему пришлось за два месяца выучить немецкий язык. «Я должен был сыграть зло настолько натурально, чтобы показанная в картине история казалась достоверной, – говорит Джонатан. – Я не разделяю идеологии нацизма, но согласился на роль немецкого офицера, ведь кто-то должен играть таких персонажей».



Съемки фильма «Двенадцатый» проходили в Норвегии: в Осло, Молсэльве, Лингене, Соммарее, а также в столице Шотландии – Эдинбурге.



В воскресенье, 12 мая, в 12:00 в эфире «Интера» еще одна премьера – французская комедия «Моя семья уже любит тебя» (оригинальное название – Ma famille t'adore déjà). В центре сюжета – история скромного, доброго парня Жюльена, который влюбился в журналистку Еву. Роман развивается стремительно, и вот, приняв предложение руки и сердца, Ева везет жениха знакомиться с родителями на остров Ре. В этот полный приключений уик-энд Жюльену предстоит разоблачить притворство и ложь своей будущей родни…



Главные роли в комедии сыграли Дебора Франсуа и Артюр Дюпон. Также в картине снялись Тьерри Лермит, Мари-Анн Шазель, Жером Коммандор, Валери Карсенти, Сабина Азема, Эрик Берже и другие.



Режиссеры фильма – Жером Коммандор и Алан Корно. «Мне интересно снимать кино о повседневной жизни обычных людей, об отношениях внутри семьи, о человеческой натуре, – говорит Коммандор. – Именно об этом комедия «Моя семья уже любит тебя». Кстати, для Жерома этот фильм – и режиссерский, и актерский дебют. Он сыграл в картине одну из ролей.



Съемки комедии «Моя семья уже любит тебя» проходили во Франции и в Бельгии.

