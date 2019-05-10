На выходные в Украине немного потеплеет

В ближайшие сутки, 11 мая, погоду в Украине будет определять влажная, но более теплая воздушная масса, поэтому температура станет выше, чем в предыдущие дни, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу ночью в Украине, кроме востока, местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на востоке страны и Закарпатье местами 21-23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.



В Киеве - кратковременный дождь (ночью небольшой), днем возможна гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была 29,5 в 1924г., самая низкая ночью 0,6 в 1946г.



Ночью 12 мая в Украине без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днём 18-23°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

