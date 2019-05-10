Украина в трибунале ООН обвинила РФ в нарушении иммунитета военных кораблей

В результате захвата и задержания украинских кораблей и экипажа Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.



Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время слушаний о захвате украинских моряков Россией в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге.



Начав свое выступление, Зеркаль отметила, что у Украины не было другого выбора, кроме как перейти к судебным процедурам, поскольку решить спор с Россией дипломатическими средствами не удалось.



"Украина инициировала арбитражное производство, чтобы получить правовую защиту от этих нарушений", - отметила Зеркаль.



Она добавила, что поведение России является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву и международного обычного права.



"Иммунитет военных кораблей является основополагающим в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов", - отметила она.



В связи с этим Украина просит суд применить временные меры с учетом неотложного характера ситуации - чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

