Допрос Сытника по сути не состоялся - ГПУ

Сегодня Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник на допросе в Генпрокуратуре взял паузу для сбора необходимых ему документов. Об этом журналистам сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.



"Он (Артем Сытник-ред.) выслушал только вопросы и сказал, что будет готовить письменные ответы, будет собственноручно записывать, и готовить соответствующие документы", - сказал Лысенко



Также, по его словам, директор НАБУ в настоящее время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом.



Как сообщал УНН, Сытник пришел на допрос в ГПУ.



Напомним, Артема Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по части первой ст.365 УК Украины.

