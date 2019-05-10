В США презентовали аппарат для освоения Луны

В Вашингтоне состоялась презентация прототипа космического аппарата для высадки людей на Луну. Видео с записью мероприятия появилось на официальном YouTube-канале компании разработчика Blue Origin.



О модуле для высадки на земной спутник рассказал глава компании Blue Origin Джефф Безос. По словам мужчины, аппарат Blue Moon способен доставить на Луну от 3,6 до 6,5 тонны грузов и экипаж. Грузоподъемность модуля продемонстрировали с помощью макета аппарата в натуральную величину на презентации.



Специально разработанный двигатель BE-7 тягой до 40 кН работает на жидких водороде и кислороде. Тестирование двигателя пройдет летом 2019 года. Если он успешно пройдет испытания, то станет доступным для других компаний.







Модуль Blue Moon, разрабатываемый с 2016 года, оснастят луноходом. Его закрепят на крыше аппарата, а затем спустят на поверхность Луны.

