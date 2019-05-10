Трамп: Только глупые не хотят поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что хочет поладить с Россией, а не хотят этого только глупые люди. Об этом он сказал выступая в Вашингтоне, пишет Интерфакс-Украина в пятницу, 10 мая.



"Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО - ред.), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России. Германия отдает (деньги) так называемому врагу. А я не называю ее (Россию) врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал президент США.



Издание отмечает, что Трамп регулярно подчеркивает, что не видит ничего плохого в том, чтобы попытаться выстроить хорошие отношения с Москвой и Пекином. В то же время он нередко подвергает критике российский проект газопровода Северный поток-2.

