Из-за изменений климата в мире может на 80% уменьшиться количество бананов

Потепление приводит к распространению грибковой болезни, которая повреждает листья бананов. Из-за этого количество плодов стремительно в нескольких странах уменьшается.



Об этом говорится в сообщении CNN .



Грибковая болезнь Сигатока повреждает листья растений, поэтому на них вырастет в несколько раз меньше бананов. Таким образом, количество плодов может уменьшиться до 80% из-за инфицирования грибком.



Кроме того, это может привести к подорожанию бананов.



Ведь спрос на них остается стабильным. К тому же, чтобы бороться с инфекцией, используют большое количество противогрибковых спреев, которые стоят немало.



"Это очень дорого обходится стране (Коста-Рике - ред.) Около $ 100 млн в год", - объясняет преподаватель микробной экологии Университета Экстера Дэн Беббер.



Впервые черную Сигатока заметили в Гондурасе. С тех пор она распространилась в Бразилии, на Карибских островах, Гренадинах и Пуэрто-Рико. Сейчас грибок нашли еще в Флориде.



С 1960-х годов риски заражения бананов этой болезнью выросли на 44.2% в районах Латинской Америки и Карибских островов. Это связано с збильшеннм влажности и изменением температуры, которые вызвало глобальное потепление.

