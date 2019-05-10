Суд признал противоправными действия Парубия

Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия относительно предоставления слова представителю президента Украины Ирине Луценко на заседаниях согласительного совета депутатских фракций.



Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 10 мая.



"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады Украины, признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению представителю президента слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) в период с 5 февраля 2018 года до 8 апреля 2019 года", – говорится в сообщении.



Отмечается, что поводом для принятия судом такого решения стало то, что согласно закону Украины О Регламенте Верховной Рады Украины не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента.



Также сообщается, что в удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

