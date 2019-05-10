Решение Международного трибунала по украинским морякам ожидается 25 мая

Предварительная дата вынесения решения Международного трибунала по морскому праву в деле об украинских моряках – 25 мая. Об этом заявил председатель‎ Трибунала ‎Пак Чжин Хён, передает корреспондент УНН.



"Трибунал теперь уйдет на совещание. Дата вынесения решения в этом случае предварительно установлена на субботу, 25 мая 2019 года. Стороны будут заблаговременно проинформированы о любых изменениях этой даты. В соответствии с обычной практикой я прошу Агента любезно оставаться в распоряжении Трибунала, с тем чтобы предоставить любую дополнительную помощь и информацию, которые могут ему понадобиться при обсуждении до вынесения решения", - сказал председатель.



Напомним, во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину.

