Порошенко наградил орденами министра культуры и своего пресс-секретаря

Президент Петр Порошенко наградил орденами своего пресс-секретаря Святослава Цеголко и министра культуры Евгения Нищука. Об этом говорится в соответствующих указах президента.



Так, президент наградил орденом За заслуги III степени своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.



"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю... наградить орденом За заслуги III степени Цеголко - Пресс-секретаря Президента Украины", - говорится в документе.



А министр культуры Евгений Нищук награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.



"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Нищука Евгения Николаевича - Министра культуры Украины", - сказано в документе.

