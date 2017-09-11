Президент АУП Валерий Иванов уличен в отмывании денег (+документ)

Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов (на фото) переводил крупные средства на свой счет в панамском оффшоре, используя латвийский банк Regionala Investiciju Banka, фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.

Это свидетельствует из документа, который передал в редакцию нашего сайта бывший курьер компании Смарт Менеджмент, который занимался «обналом» и доставкой денежных средств в банковские ячейки сына Валерия Иванова Дениса.





Деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы (АУП), которую он возглавляет.

Так 1 ноября 2017 года, Иванов Валерий Феликсович сделал крупный перевод на 25,5 тыс. евро пользуясь услугами кипрский оффшор Scordis, Papapetrou & Co на панамский оффшор Lintown Systems Corp.

Деньги зашли на счет в латвийском банке JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA Riga (Латвия). Документ подписан лично им.

В назначении платежа указано «Невозвратная предоплата за услуги по исследованию общественного мнения в средствах массовой информации в соответствии со ст.3 Service agreement No 11.09/2017 от 01 ноября 2017 года».

По нашей информации, данные об этой и многих других операциях на десятки тысяч евро и долларов Валерия Иванова уже заинтересовали украинских, европейских правоохранителей, а также будут переданы в властям США. В США и ЕС это тянет как минимум на отмывание средств, а те, кто переводил средства могут закончить в тюрьме как Пол Манафорт.

Несколько дней назад Валерий Иванов заявил, что сотрудники Национальной полиции провели дома обыски в рамках обвинения по делу о создании ОПГ с целью шантажа, вымогательства, незаконной слежки и незаконном сборе информации. Также он обвинил правоохранителей якобы в давлении из-за статей сына.

Однако, исходя из этой информации, возможная причина обысков совсем другая.

В данный момент в Печерском суде Киева рассматриваются материалы в рамках уголовного производства в отношении сына Валерия Иванова Дениса. Еще в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) и другие правоохранительные органы заинтересовались деятельностью Дениса Иванова и его фирмы ООО «Смарт Менеджер».

Тогда СБУ заявила о расследовании сотрудничества между Укрзализныцей (УЗ) и частной компанией Смарт Менеджер, собственником и руководителем которой являлся Денис Иванов. Ряд чиновников и руководство частной компании шло по делу в присвоении 21 млн грн госсредств. По данным СБУ, речь идет об услугах медиаподдержки, которые Смарт Менеджер якобы оказывала монополисту, а в реальности деньги выводились из госкомпании и просто «дерибанились».

Нацполиция, СБУ, прокуратура в судах продолжают доказывать факты преступной деятельности Дениса Иванова и чиновников Укрзализныци в 2011-2013гг.

Близка финальная точка, видимо, поэтому семья «журналистов» Ивановых так начала нервничать.

Как писали СМИ, с постановлением суда на обыск правоохранители пришли и к отцу Валерию Иванову. Вероятно, они подозревали, что и отец был замешан в деятельности фирм сына по разворовыванию средств с госпредприятий в особо крупных размерах.

То есть вначале было уголовное дело против сына, а потом якобы «расследования» Дениса о правоохранителях, которые эти дела и ведут.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, Валерий Иванов как опытный журналист манипулируя общественным мнением, пытается перевести «стрелки» на отдельных сотрудников Национальной полиции. Однако, ему стоит выступить и ответить на вопросы об уголовном деле относительно его сына, начатом еще в 2015 году, фирме Дениса, своих оффшорных фирм, роскошной жизни его сына, почему от скрывается, откуда у него такие средства и многие другие вопросы. Кстати, стало известно, что Денис Иванов объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Предположительно он скрывается в Израиле.