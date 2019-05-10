Как живут пожилые люди в доме престарелых в наше время?

Достойную старость заслужил каждый человек. Только не всегда обстоятельства складываются благоприятно, и человек может утратить способность самостоятельно за собой ухаживать. У взрослых детей своя сформировавшаяся жизнь, необходимость зарабатывать деньги и опекать собственных детей. Не всегда дело только в совести, иногда иного выхода, как перепоручить уход за пожилым человеком квалифицированным специалистам, просто нет в силу обстоятельств. Что делать в таком случае?

Раньше, до появления частных домов престарелыхс нормальными условиями, единственным выходом был государственный дом престарелых. Условия в таких учреждениях мало подходят для нормальной жизни. Человек постоянно видит обшарпанные серые стены, еда хуже больничной, качество ухода оставляет желать лучшего. Жизнь в таком месте существование!

Выход из сложной ситуации

Для детей, которые хотят, чтобы их родители ни в чем не нуждались, но и при этом все свое время посвятить только уходу за родным человеком они не могут, частный дом престарелых идеальное решение.

При наличии в анамнезе болезней, требующих постоянного присмотра, рядом всегда должен находится человек, который проконтролирует состояние. Особенно важен контроль за больными болезнью Паркинсона. Они и вовсе не могут нормально обслужить себя, даже лекарства сами зачастую путают. Ситуаций, требующих контроля много: состояния после инсульта, инфаркта, травмы.

Как живут пожилые люди в доме престарелых Life-House?

Частные дома престарелых в Украине предоставляют качественные услуги по уходу за пожилыми постояльцами.Подробнее на сайте - life-house.com.ua. Вся жизнь человека в таком учреждении подчинена правильному способу жизни:

• здоровое питание,

• умеренные физические нагрузки,

• обеспечение досуга – все это доступно для постояльцев.

За человеком с ограниченными возможностями обеспечивается круглосуточный уход. Квалифицированные медсестры следят за состоянием, режимом принятия лекарств. Доступна консультация врача – реабилитолога. За порядком в комнатах, режимом питания, гигиеническими процедурами следят помощницы по уходу.

Если сравнивать с государственным домом престарелых, то здесь картинка уже совсем другая. Вокруг красивая зеленая территория, в комнатах европейский ремонт, все условия для безопасного нахождения. Находится в таком месте одно удовольствие.

Да, за пребывание в пансионе нужно платить деньги, но если учитывать качество предоставляемых услуг и все положительные стороны, то цена оказывается заниженной.

Для родственников, которые в силу сложившихся в их жизни обстоятельств не могут сами постоянно находится рядом с родным человеком, не имеют достаточного уровня знаний в медицине, не доверяют случайным сиделкам – дом престарелых в Киеве частного типа действительно выход. Это решение принесет их родным только приятные эмоции, спокойствие и радость, уверенность в завтрашнем дне.

Здесь действительно можно обеспечить пожилому человеку, то на что он заслужил своей нелегкой жизнью – достойную старость!