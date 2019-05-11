Геннадий Москаль задекларировал три квартиры, одна из которых в Румынии

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль задекларировал 432 008 гривен доходов за 2018 год и квартиру в Румынии.



Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.



Согласно данным, в 2018 году Москаль получил 233 260 гривен заработной платы и 198 748 гривен пенсии. На счету в Государственном Ощадном банке он хранит 75 тыс. гривен.



Также Москаль задекларировал квартиру площадью 94,4 кв. м в Киеве, квартиру 98,5 кв. м в Черновцах, и квартиру 60,31 кв. м в Румынии.



Также у него есть парковочное место 11,9 кв. м в Киеве, два квадроцикла Bombardier и снегоход Bombardier.



В декларации отсутствует информация о членах семьи.

