Порошенко готов обсудить с Зеленским передачу полномочий

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов провести встречу с избранным главой государства Владимиром Зеленским и обсудить вопросы жизнедеятельности страны, в том числе с передачу полномочий, сообщила в пятницу пресс-служба администрации президента.

В пятницу Зеленский потребовал от Рады проголосовать на ближайшем заседании и назначить дату инаугурацию на 19 мая.



"Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции… Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - говорится в сообщении.



Также в пресс-службе отметили, что "в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации". "В то же время считают (в команде Порошенко - ред.) положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию (бизнесмена - ред.) Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию", - говорится в сообщении.



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем приняли участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

