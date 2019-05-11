Суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк

Херсонский окружной административный суд отменил присвоение имени покойной активистки Екатерины Гандзюк улице в Херсоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.



Так, судом рассмотрено дело по иску физических лиц к Херсонскому городскому совету и к мэру Владимиру Миколаенко.



Суть иска - признание противоправным и отмена некоторых пунктов решения городского совета от 22 февраля "О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименовании и переименование улицы Лютеранской в ​​улицу Екатерины Гандзюк".



Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично. Суд признал противоправным и отменил соответствующие пункты решения Херсонского городского совета, а также признал противоправными действия мэра при проведении голосования о переименовании улицы.



Напомним, 22 февраля Херсонский городской совет переименовал улицу Лютеранскую в улицу Екатерины Гандзюк. На этой улице находится управление Национальной полиции в Херсонской области.

