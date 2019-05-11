В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь Захарченко

Депутаты Госдумы РФ обратились к мэру Москвы с предложением назвать именем погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко одну из улиц, сообщил журналистам депутат Казбек Тайсаев.



"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.



Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.



Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

