СМИ: команда Зеленского подготовила указ о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжает вести дискуссию о возможном роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов, "на всякий случай" подготовила указ президента о роспуске Рады, сообщает в пятницу интернет-издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.

Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Андрей Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента на сегодняшний день не существует, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.



"На сегодня решение относительно выборов не принято, но, на всякий случай, проект указа уже подготовили", - говорится в сообщении.



По данным издания, в окружении Зеленского еще ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную раду. Часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".



Вместе с тем, издание опубликовало фотокопию указа президента, в котором говорится о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Также указ содержит пункт о назначении досрочных выборов в парламент в июле.

