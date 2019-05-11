Порошенко и Туск встретятся в понедельник в Брюсселе

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в понедельник, 13 мая, встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает сайт Европейского Совета.



Согласно распорядку дня Д.Туска, обнародованном на сайте, встреча состоится в 16.45 по местному времени.



В этот день в Брюсселе запланированы мероприятия, посвященные 10-летию Восточного партнерства.

