Лобановский и Луческу - в тройке самых титулованных тренеров в истории

Легендарный тренер киевского Динамо Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге самых титулованных наставников в истории по версии Goal.com.



Вместе с "бело-синими" Лобановский выиграл 30 трофеев. На втором месте оказался экс-наставник Шахтера Мирча Луческу, на счету которого 32 трофея, а возглавил рейтинг Алекс Фергюсон, завоевавший за карьеру 49 титулов.







