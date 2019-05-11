В Раде предлагают провести инаугурацию на стадионе

В парламенте зарегистрировано уже пять постановлений о дате проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. При чем, один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК Олимпийский. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Верховной Рады.



Так, внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.



Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском.



Каплин объясняет свою идею необходимостью обеспечить участие на церемонии всех желающих.



"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечение возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.



Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "за Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий является неуместным.

