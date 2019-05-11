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Четвертая часть Матрицы находится в работе
Четвертая часть Матрицы находится в работе, о чем заявил режиссер Чед Стахелски - создатель серии фильмов о Джоне Уике. Об этом пишет Yahoo.
По словам кинематографиста, в работе над проектом также задействована, по меньшей мере, одна из сестер Вачовски - Лилли. Что касается Ланы, то ее участие пока не подтверждено.
"Я очень рад, что Вачовски не просто делают Матрицу, но они расширяют то, что мы все любили", - отметил режиссер.
Источник: Корреспондент
13:02