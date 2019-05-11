Четвертая часть Матрицы находится в работе

Четвертая часть Матрицы находится в работе, о чем заявил режиссер Чед Стахелски - создатель серии фильмов о Джоне Уике. Об этом пишет Yahoo.



По словам кинематографиста, в работе над проектом также задействована, по меньшей мере, одна из сестер Вачовски - Лилли. Что касается Ланы, то ее участие пока не подтверждено.



"Я очень рад, что Вачовски не просто делают Матрицу, но они расширяют то, что мы все любили", - отметил режиссер.

