Экс-министр Венесуэлы задержан по ордеру США

Испанская полиция арестовала бывшего министра Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США в рамках расследования отмывания денег с участием латиноамериканской государственной нефтяной компании. Об этом пишет Reuterts.



Альварадо Очоа занимал пост министра по развитию электроэнергетики при покойном предшественнике президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавеса. Мадуро назвал расследование в США политически мотивированным и обвиняет Вашингтон в попытках подорвать его правительство.



Он второй высокопоставленный венесуэльец, арестованный в Испании менее чем за месяц. В прошлом месяце полиция арестовала Уго Карвахала, бывшего руководителя военной разведки Венесуэлы - по обвинению в незаконном обороте наркотиков, также по ордеру США. В Вашингтоне считают, что Карвахал может предоставить ценную информацию Мадуро.



Администрация Дональда Трампа ввела санкции в отношении нескольких человек в правительстве Мадуро, пытаясь заставить его отойти в сторону, чтобы лидер оппозиции Хуан Гуайдо мог вступить в должность и назначить выборы.

