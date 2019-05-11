Умер сценарист фильмов о человеке-пауке

Американский сценарист, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Элвин Сарджент умер в США на 93 году жизни. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителей кинематографиста.



Отмечается, что он скончался по естественным причинам в своем доме в Сиэтле (штат Вашингтон). Поминальная служба состоится в Лос-Анджелесе, дата пока не разглашается. Семья сценариста попросила не тратить деньги на цветы, а пожертвовать их в фонд «Встань против рака», соучредителем которого была жена Сарджента — продюсер Лора Зискин, скончавшаяся в 2011 году.



Сарджент родился в Филадельфии в 1927 году. Свою карьеру он начинал на телевидении, сочиняя сценарии для сериалов «Бен Кейси», «Шоссе 66», «Час Альфреда Хичкока» и «Беги за своей жизнью». Также он работал над такими кинокартинами, как «Бумажная луна», «Неверная», «Человек-паук 2», «Человек-паук 3: Враг в отражении» и «Новый человек-паук».



Сценарист получил две статуэтки «Оскар» за ленты «Джулия» и «Обыкновенные люди». Также был награжден премией BAFTA и «Сатурн».

