Ученые установили, как человек за 50 лет изменил планету

Международная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES), включающая 400 ученых, провела крупное исследование. Главной его целью было установить, как человечество изменило планету за последние 50 лет. Об этом отмечается на Ipbes.



Ученые установили, что в настоящее время порядка миллиона видов животных находятся под угрозой исчезновения.



В наибольшей опасности морские млекопитающие, численность которых может уменьшиться на треть.



Прогнозы ученых связаны с тем, что в океане стремительно растет объем токсичных промышленных отходов, включая сотни тонн тяжелых металлов. Это, в свою очередь, способствует образованию так называемых "мертвых зон", где обитание живых организмов практически невозможно.



Также специалисты отметили, что около 75 процентов пресной воды сегодня уходит на нужды животноводства и сельского хозяйства. Рост производства сельхозпродукции сопровождается сокращением продуктивности земной поверхности.

