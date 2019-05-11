Сериал по вселенной "Звездных войн" продлили на второй сезон

Телешоу "Мандалорец" еще не вышло в эфир, а проект уже продлили на второй сезон.



Об этом сообщает Geek Feed.



Похоже, создатели многосерийного спин-офу "Звездных войн" настроены довольно оптимистично относительно будущего проекта. Сериал "Мандалорец" еще не стартовал, а студия заказала уже второй сезон. Его шоураннер станет Джон Фавро, снявший "Железного человека".



Кроме него, к работе над сериалом присоединится Дэйв Филони, который снял два первых эпизода. Съемки начнутся в Калифорнии этим летом.



"Мандалорец" выйдет 12 ноября 2019, в день запуска канала Disney +.



Действие "Мандалорца" развернется после падения Галактической Империи и к возникновению Первого Ордена. Зрители смогут увидеть нелегкой судьбе одинокого стрелка, проживает в отдаленных уголках галактики, где уже не действуют законы Новой Республики.



В сериале снимаются Педро Паскаль ( "Нарко", "Игра престолов"), Джина Карано ( "Дэдпул"), Ник Нолти ( "Скорбь"), Карл Уэзерс ( "Хищник", "Рокки"), Джанкарло Эспозито ( "Во все тяжкие ") и т.д.

