Uber прекратил принимать заявки от владельцев "евроблях" на работу в системе

Компания Uber сообщила украинским водителям, зарегистрированным в системе, что с 9 мая 2019 года прекращает принимать заявки на работу в системе от владельцев нерастаможенных авто.



"С 9 мая Uber не будет принимать на платформу автомобили на иностранной регистрации", - подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.



При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут пока продолжить поездки.



Как сообщалось, сервис по заказу такси Bolt (ранее Taxify), разработавший приложение для заказа автомобилей, с 24 мая 2019 года закрывает возможность сотрудничества для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.



В марте Uber запустил сервис Green, а ранее - сервис по доставке еды Uber Eats в Киеве.



Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по заказу поездок, доставке еды и аренде электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах.



В Украине Uber присутствует с 2016 года, доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

