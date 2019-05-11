РФ на Донбассе ухудшила жизнь русскоязычным, о которых якобы заботится - Волкер

Российские боевики и посредники на Донбассе за последние пять лет ухудшили жизнь и русскоязычных, о которых они якобы заботятся. Об этом в своем Twitter написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



«За последние пять лет российские боевики и посредники ухудшили жизнь людей на Донбассе, в том числе русскоязычных, о которых, как они утверждают, заботятся», - написал Волкер.



Волкер также добавил, что Россия должна прекратить боевые действия, выполнять Минские соглашения и разрешить реконструкцию и реинтеграцию Донбасса под контроль Украины.



