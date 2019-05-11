Коломойский предрек самому богатому бизнесмену Украины убытки

Бывший владелец национализированного украинского Приватбанка, олигарх Игорь Коломойский обвинил самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова в сверхдоходах от «нерыночной» ренты. Об этом сообщает «РБК-Украина» в пятницу, 10 мая.



По его словам, из-за поднятия ставок ренты на добычу полезных ископаемых, которые были практически нулевые при Петре Порошенко, Ахметов может потерять часть дохода с «Роттердама плюс». Коломойский допустил выход Ахметова из бизнеса.



При этом он предостерег от резких шагов в отношении бизнесмена, так как он может при желании остановить электростанции.



Коломойский также подчеркнул, что себя к олигархам не причисляет. «Олигарх — это одно и то же, что медиамагнат», — пояснил он.



Отвечая на вопрос о том, должен ли избранный президент Украины Владимир Зеленский установить единые правила для всех олигархов, Коломойский ответил отрицательно.

