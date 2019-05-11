У Зеленского сообщили о плане на первые сто дней

План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%. Об этом заявил его советник Александр Данилюк в интервью Лига.net, опубликованном в субботу, 11 мая.



"Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать", - сказал Данилюк.



По его словам, среди приоритетов команды Зеленского - борьба с коррупцией, "наведения порядка" в судебной системе. Также планы касаются правоохранительных органов, в частности, речь идет о реформе Службы безопасности Украины.



"Есть еще много новаторских идей. Например, как будет работать администрация президента. И другие инициативы", - заявил Данилюк, отметив, что пока не время их раскрывать.

