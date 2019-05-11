В Интернете появился новый документ, свидетельствующий об отмывании денег президентом АУП Валерием Ивановым

На одной из страниц в социальной сети Facebook, появились новые документы, свидетельствующие о том, что Возглавляющий кафедру в Институте журналистики профессор Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и президент Академии украинской прессы Валерий Феликсович Иванов переводил крупные средства на свой счет в панамском

Для переводов использовался тот же латвийский банк JSC Regionala Investiciju Banka (Латвия), фигурирующий в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.

В акте приема-передачи работ от 9 ноября 2017 года, который с одной стороны от лица исполнителя панамской компании Lintown Systems Corp. подписал Валерий Иванов, и с другой стороны - компанией AST GLOBAL TRADING LIMITED (ОАЭ) Павлюченко М., указана сумма $10 тыс. за предоставление услуг. Студенты Валерия Иванова, которые сейчас работают журналистами в украинских и зарубежных СМИ, а также его коллеги могут убедиться в аутентичности подписи своего бывшего преподавателя.

Компания AST GLOBAL TRADING LIMITED не известна в Украине. В сети Интернет удалось найти только судебное дело, в котором фигурирует данная компания. Какие услуги предоставлял Валерий Иванов этой компании не ясно. Зато примечательно, что и исполнитель, и заказчик пользовались услугами одного и того же банка - JSC Regionala Investiciju Banka, что не может быть просто совпадением и лишний раз показывает фиктивность операций. Как уже указывалось выше, данный банк фигурирует в ряде громких международных скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и тоталитарных режимов.

Ранее украинские СМИ опубликовали материалы о переводе в 25,5 тыс. евро, которые получил на счет своей панамской фирмы Lintown Systems Corp. Валерий Иванов от кипрского оффшора Scordis, Papapetrou & Co .

Скорее всего, деньги, судя по всему, предназначались за лоббирование интересов в СМИ крупных компаний или украинских политиков, а, возможно, это даже просто деньги, полученные от вымогательства с политиков и чиновников. Также не исключено, что таким образом Валерий Иванов обналичивал средства, полученные как зарубежные гранты для Академии украинской прессы, которую он возглавляет.

Примечательно, что сам Валерий Иванов никак не комментирует появление этих документов, хотя с момента их публикации в СМИ прошло пару дней. Также не реагируют и коллеги Валерия Иванова, в частности, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Как писали СМИ, с постановлением суда на обыск правоохранители пришли к Валерию Иванову 7 мая. Ранее обыски прошли у его сына Дениса Иванова по делу о разворовыванию средств с госпредприятий в 2011-2013 гг. в особо крупных размерах.