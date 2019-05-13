Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию самопровозглашенной ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.



По его словам, командир 35-й бригады ВСУ Николай Палас, пытаясь реабилитироваться в глазах высшего командования, отдал приказ офицеру 88-го батальона бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить боевую вылазку на территорию ДНР.



"Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки ДРГ и потерей личного состава. Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира", — сообщил Безсонов.



Кроме того, командир бригады Палас после инцидента отдал приказ представить смерть капитана Голика как боевую потерю в результате обстрелов со стороны ДНР. Таким образом он надеется не предавать огласке произошедшее и избежать уголовной ответственности, подчеркнул представитель командования ДНР.



В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.



В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине.



Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.

