Муженко заявил, что его Facebook-страницу взломали

Руководитель Генерального штаба Воруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.



"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он в воскресенье, 12 мая, утром.



Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.



"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.

