Муженко заявил, что его Facebook-страницу взломали
Руководитель Генерального штаба Воруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о взломе своей страницы в Facebook.
"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он в воскресенье, 12 мая, утром.
Муженко подчеркнул, что военные не вмешиваются в политические процессы в стране.
"Гибридная война продолжается, и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу", - добавил он.
Источник: Корреспондент
08:43