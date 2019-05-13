Cоратник Зеленского предложил запретить Коломойскому владеть 1+1

Советник избранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк предложил запретить олигархам владеть медиа в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Лиге".



"Следующий этап, и это только мое виденье, - запретить финансовым группам владеть медиа. Субсидирование каналов на десятки миллионов долларов – это ни что иное как, цена, которую платят олигархи за политическое влияние. А оно неизбежно обходится нашим гражданам в тысячи раз дороже", – пояснил он.



На вопрос как тогда быть с телеканалом 1+1, который принадлежит Игорю Коломойскому и сграл немалую роль в победе Зеленского на выборах, Данилюк ответил уклончиво.



"Узнаваемость Зеленского до выборов была близка к 100%. В том то и смысл, чтобы не подстраивать политику под себя, а думать как сделать страну и общество сильнее. Без независимых СМИ нет по-настоящему демократических выборов", - сказал советник Зе.

