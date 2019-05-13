НБУ: банки стали раздавать больше кредитов

В первом квартале в Украине продолжило расти кредитования физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году, сообщает пресс-служба Национального банка. "По-прежнему, частные банки кредитовали население активнее всего. При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%", - говорится в сообщении.

"НБУ сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% год к году в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Нацбанк проведет оценивание связанных с этим рисков", - сообщает пресс-служба.



Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд гривен.



В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.



Напомним, что Национальный банк Украины начал стресс-тестирование 29 банков, перечень которых был определен в феврале текущего года.



Регулятор проверяет финучреждения, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Акционерный банк Пивденный, Таскомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит Банк, Укрсоцбанк, Мегабанк, Банк Кредит Днепр, Универсал Банк, А-Банк, Проминвестбанк, Идея Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Банк Инвестиций та Накоплений, Индустриал Банк, Банк Глобус, Международный инвестиционный банк, Банк Форвард.

