На Украине хотят скорее принять закон об украинском языке жестов

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета депутаты поддержали проект решения об обращении в Верховную Раду, Кабмин и Минкульт о необходимости урегулирования вопроса функционирования украинского языка жестов.



В частности, депутаты Киевсовета предлагают парламенту как можно скорее принять Закон Украины "Об украинском жестовом языке", что повысит его статус как полноценного средства общения.



Депутаты подчеркнули, что сегодня действующим законодательством не определены основные принципы функционирования украинского языка жестов. Также остаются незакрепленными необходимые условия, которые позволят лицам, которые используют жестовый язык, наряду с другими реализовывать все свои права.



"Жестовым языком пользуются многие в Украине. И хотя на телевидении или, например, в некоторых компаниях есть попытки адаптировать свои эфиры и услуги для людей с такими потребностями, но этого еще недостаточно, чтобы они могли принимать полноценное участие в культурной, политической или общественной жизни. Итак - это конституционное право им должен обеспечить закон об украинском жестовом языке, который бы развивал его на уровне других языков", - отмечает инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Вадим Сторожук.



По его словам, надлежащее функционирование в Украине языка жестов позволит утвердить культурную самобытность лиц, которые его используют.



Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

