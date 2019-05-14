Медики запрещают чистить уши ватными палочками

Как передает The Daily Mail, эксперты ссылаются на случай, произошедший с 31-летним мужчиной. Он попал в больницу с приступами, напоминающими эпилептические, сильными головными болями, потерей памяти и обмороком. Сканирование мозга выявило: в оболочке мозга было два абсцесса.



Причиной послужила часть ватной палочки, застрявшая глубоко в ухе. Ватная палочка вызывала некротический наружный отит - бактериальную инфекцию, начинающуюся в ушном канале, потом переходящую на череп и буквально прогрызающую кость. Также могут пострадать лицевые нервы. Эта проблема особенно актуальна для пожилых людей и диабетиков.



Помимо инфекций, предупреждают врачи, использование ушных палочек грозит образованием серных пробок, появлением звона в ушах и разрывами барабанных перепонок. Нужно помнить: ушная сера действует как фильтр, улавливающий в ухе грязь и пыль. Она также отталкивает воду, смазывает нежную выстилку ушного канала и убивает бактерии за счет своей кислой среды.



В большинстве случаев ушные палочки не удаляют серу, а лишь проталкивают ее дальше по каналу. Там сера скапливается, твердеет и образует пробку. Также возможны чисто механические повреждения, грозящие потерей слуха. В норме ушная сера сама покидает ушной канал, но с возрастом удаление происходит менее эффективно и, возможно, потребуется очистка ушного канала у ЛОРа. О том, что пора посетить врача, говорит ощущение заполненности уха, звон или треск.

