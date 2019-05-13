Цукерберг исключил разделение Facebook на несколько компаний

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг скептически оценил идею разделения компании и создания Instagram и WhatsApp в виде отдельных структур, сообщает TechCrunch.



Цукерберг назвал масштабность Facebook преимуществом, так как компания может выделить на безопасность пользователей большой бюджет.



"Поэтому я думаю, что если вам важны демократия и выборы, то вы хотите, чтобы такая компания, как мы, могла инвестировать миллиарды долларов в год в разработку инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - заявил Цукерберг.



Напомним, ранее один из создателей Facebook Крис Хьюз потребовал от властей США лишить Цукерберга монопольных позиций на рынке. Для этого, по мнению Хьюза, нужно вывести приложение для обмена фотографиями Instagram и мессенджер WhatsApp из-под контроля Facebook.

