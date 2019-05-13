Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию

Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч. Помпео впервые посещает Россию с момента назначения госсекретарем.



Программа начнется с поездки в Москву, где состоятся его встречи с соотечественниками. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, Помпео пообщается с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и студентами. Госсекретарь, визит которого проходит спустя несколько дней после празднования Дня Победы, также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем он отправится в Сочи, где во вторник его ждет весьма насыщенный переговорный день.



Визит Помпео, организованный по просьбе американской стороны, пройдет на фоне активизировавшихся в последние дни контактов Москвы и Вашингтона. В мае уже состоялся телефонный разговор президентов РФ и США, а встреча с Лавровым станет второй за этот месяц: главы внешнеполитических ведомств двух стран на прошлой неделе провели переговоры на полях министерской сессии Арктического совета в финском городе Рованиеми. Тогда, по словам российского министра, сторонам удалось сосредоточиться "на реальной политике".



Получится ли это сделать вновь и будут ли курортная атмосфера и морской воздух способствовать потеплению в отношениях, станет ясно лишь по итогам визита. Пока же проблемных тем в двусторонних отношениях более чем достаточно и накал не спадает: к давним разногласиям по Сирии и Украине добавились диаметрально противоположные подходы к ситуации в Венесуэле и поэтапное наращивание американского давления на Иран. В США рассчитывают, что одним из приоритетов на переговорах станет тема контроля над вооружениями, и здесь Москве тоже есть что сказать, учитывая действия Вашингтона по развалу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и уход от диалога о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Особо "преуспели" США и в вопросе введения антироссийских санкций: по оценке МИД РФ, с 2011 года такие меры принимались уже 68 раз.



В пятницу на специальном телефонном брифинге, посвященном поездке Помпео в Москву и Сочи, представитель Госдепартамента высокого ранга несколько раз заверил журналистов, что нынешняя администрация США хотела бы добиться улучшения двусторонних отношений и уменьшения числа противоречий. Одновременно он предупредил, что Вашингтон намерен прямо излагать Москве свою обеспокоенность по поводу тех или иных ее шагов на международной арене. Сотрудник Госдепартамента категорически отказался прогнозировать, какими могут быть осязаемые результаты вояжа Помпео.



У него неоднократно интересовались, планирует ли госсекретарь вести речь о возможности проведения нового раунда очных российско-американских переговоров на высшем уровне. На вопрос ТАСС, является ли обсуждение потенциального саммита частью повестки дня переговоров шефа американской дипломатии в Сочи, дипломат ответил в том смысле, что определенная ясность на этот счет может появиться после встреч госсекретаря США с российским руководством. В Белом доме корр. ТАСС отказались сообщить, везет ли Помпео российскому лидеру Владимиру Путину устное или письменное послание президента Дональда Трампа.



Будет ли принят Помпео Путиным, пока официально не подтверждено, хотя в Кремле такую возможность не исключают.



Шеф американской дипломатии в транслировавшемся в субботу интервью телеканалу CNBC заявил, что попытается найти возможности для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой по ряду вопросов.



"Президент Трамп сказал мне отправиться в Россию, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией, - сообщил он. - Может быть, мы не сможем. Если мы не сможем, то пойдем каждый своим путем".



В последние пару лет главной причиной ухудшения двусторонних отношений стало резкое обострение межпартийных противоречий в США, разменной монетой в которых оказались российско-американские связи. Однако в конце марта в Соединенных Штатах завершилось почти двухлетнее расследование обстоятельств приписываемого Москве вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер и которое во многом блокировало политику Вашингтона на российском направлении. В середине апреля Министерство юстиции США опубликовало итоговый доклад Мюллера, признавшего, что не было никакого сговора между Россией и республиканцем Трампом, победившим на последних президентских выборах.



Позицию России, множество раз отвергавшей заключения Вашингтона о попытках Москвы повлиять на американский избирательный процесс, в США предпочитают по сути игнорировать. Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер в воскресенье отправил Помпео письмо с требованием во время поездки в РФ предостеречь российское руководство от возможного вмешательства в американские выборы в 2020 году.



Дав надежду на то, что конец расследования Мюллера действительно способен стать началом вывода отношений Вашингтона и Москвы из пике, Трамп 3 мая по собственной инициативе позвонил Путину. Главы государств провели почти полуторачасовую беседу, обсудив, по сути, весь спектр ключевых вопросов двусторонней и международной повестки дня. Это был первый контакт лидеров после их прошлогодней встречи в Хельсинки.



Комментируя содержание разговора, Трамп заявил, что США настроены на улучшение не только политических, но и торгово-экономических отношений с Россией. Кроме того, днем позднее он выразил уверенность, что существует "огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией".



"Кроме того, госсекретарь обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией", - отметили в Госдепартаменте. Вместе с тем во время интервью Си-эн-би-си Помпео заверил, что те, кто обвиняют вашингтонскую администрацию в недостаточной жесткости по отношению к РФ, ошибаются. В связи с этим он заострил внимание на том, что американское правительство вводит санкции против российской стороны и наращивает оборонный бюджет.



В Госдепартаменте заявили, что проблематика контроля над вооружениями будет приоритетом повестки дня Помпео. Как напомнили в связи с этим во внешнеполитическом ведомстве, "президент Трамп дал ясно понять, что хочет [заключения] договоров по контролю над вооружениями, которые отражали бы современную ситуацию в мире". С точки зрения администрации США, "эти договоры должны включать большее количество стран и касаться большего количества систем вооружения, нежели... нынешние двусторонние договоры с Россией", пояснил представитель ведомства.



В свою очередь, отвечая на вопрос о том, по каким именно направлениям США и РФ могли бы совместно работать, Помпео сказал: "Сирия - это хороший пример". "Я надеюсь, мы сможем найти сферу для совместной работы в Афганистане, Россия также сталкивается с террористической угрозой со стороны Афганистана", - добавил он. "Есть области, к которым мы будем подходить, исходя из совершенно разных ценностей, наши взгляды будут различаться, тогда мы будем защищать американские интересы, - констатировал госсекретарь. - Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно, это в полной мере приемлемо, это необходимо, и такова моя обязанность".



Дипломат также подчеркнул, что намерен обсудить с Лавровым и ситуацию в Венесуэле. Он указал на "хороший диалог" России и США по ситуации в Боливарианской Республике. В ходе визита Помпео будет обсуждаться и ситуация вокруг Украины, Ирана и КНДР.