Сегодня суд возьмется за "засвеченный" бюллетень Зеленского

Оболонский райсуд столицы в понедельник, 13 мая, рассмотрит дело о нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации во время второго тура выборов 21 апреля кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.



Соответствующая информация обнародована на странице суда.



Председательствующим судьей по делу выступает Владислав Девятко. Рассмотрение дела состоится в 12 часов 45 мин.



Как сообщалось, 21 апреля во время второго тура выборов кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с отметкой напротив своего имени.



Столичная полиция квалифицировала действия кандидата в президенты Зеленского по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничения относительно ведения предвыборной агитации). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 минимумов доходов граждан.



В то же время ст.7 Закона "О выборах Президента Украины" предусматривает тайное голосование на выборах президента. Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

