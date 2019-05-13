Лукашенко отказался от участия в мероприятиях к годовщине Восточного партнерства

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался принять участие в ужине на высоком уровне, приуроченному к десятой годовщине инициативы ЕС Восточное партнерство. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.



“Лукашенко не будет присутствовать на сегодняшнем ужине, посвященном Восточному партнерству в Брюсселе, несмотря на то, что его пригласили”, — написал журналист.



По его словам, в то же время, в нем примет участие премьер-министр Белоруссии.



Как сообщал УНН, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать Конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встреча министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Гана.

