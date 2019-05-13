Вышел тизер последней серии «Игры престолов»

Телеканал HBO выпустил тизер шестого эпизода заключительного сезона «Игры престолов».







Из ролика почти ничего непонятно, но ясно, что живы как минимум трое главных героев — Арья, Дейенерис и Тирион. В начале видео появляются персонажи, похожие на Джона Сноу и Давоса Сиворта. Предполагается, что также жив Серый Червь. В тизере солдаты салютуют Дейенерис.



Последняя серия «Игры престолов» выйдет вечером 19 мая (в ночь на 20 мая по Москве).

