В Украине сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 14 мая, погоду в Украине будет определять теплая, в основном влажная воздушная масса в поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях, днем в Украине, кроме юга, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром в южной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в западных областях 15-20°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 мая самая высокая температура днем была +31,3 в 2003 году, самая низкая ночью +0,6 в 1896 году.



15 мая в западных, Винницкой и большинстве северных областей - кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в западных областях 16-21°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.



13 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 16-19°, в районе Приморского и Одессы 12-14°; в Днепре возле Киева 14°.

