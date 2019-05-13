Тимошенко призвала начать переговоры о создании новой коалиции в Раде

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала депутатов начать переговоры о создании новой коалиции в Верховной раде и формировании правительства страны.



"Я призываю всех лидеров парламентских фракций, а также команду действующего президента и нового президента немедленно перейти к конструктивным дискуссиям о создании новой коалиций и нового правительства", - сказала она на заседании согласительного совета Верховной рады.



По словам Тимошенко, "прошло 20 дней с момента объявления нового президента Украины, а люди не чувствуют абсолютно никаких движений в сторону тех перемен, за которые голосовали". Она пояснила, что никаких перемен и не произойдет, если на должностях в правительстве останутся те же люди. В этом контексте она добавила, что самым важным в настоящее время является не вопрос очередных или внеочередных выборов и даты инаугурации, а "создание новой коалиции и нового состава правительства с абсолютно новой стратегией и тактикой развития страны".



"Другого выхода у нас нет, любой другой вариант приведет к потере времени и продолжению хаоса, беспорядка и бедности, - пояснила она. - На этот год выпадают рекордные возвращения по внешним заимствованиям, а именно, необходимо вернуть $9 млрд внешних заимствований, и это при том, что все международные финансовые структуры прогнозируют снижение прогнозированных уровней роста ВВП".



При этом Тимошенко подчеркнула, что "Батькивщина" поддержит любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, которую определит парламент и будущий глава государства.

