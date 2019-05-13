Кенийский вариант

Давайте осторожно потрогаем тему досрочных парламентских выборов. Трогать лучше специальной палочкой, поскольку тема, скажем так, «резонансная». Рада является классическим примером разложившегося до самого зиппера Парубия политического трупа. Это константа. Гребаная парадигма. Здание под куполом населено зомби-депами, которые дергаются в последних судорогах. Суммарный рейтинг поддержки «мощных проевропейских сил», представленных в коалиции, достигает пяти процентов.





Если считать ультра-галичан Петра Порошенко. «Народный фронт» давно уже превратился в образцовое кладбище патриотов, часть из которых одета в брутальный камуфляж. У Сени болит спина, и он гоняет шар в спортзале ногами. Лежа на спине. Увлекательное зрелище. Очень вдохновляет на победу. Не знаю какую, но, с...ка, наполняет светлыми чувствами.



«Самопомочь» распалась на мелкие «молекулы», из которых Садовой судорожно пытается сложить слово «счастье». Получается лишь «ж…па». Оно и понятно. Короче, коалиции нет, а спикер встречается со своим коллегой из Кении. Вот вы читаете эти строки, а он с Джастином Мутури трет. Меморандум о сотрудничестве между ВР и Национальной ассамблеей Кении подписывает. Мы же сверхдержава! И создадим с Кенией геополитическую ось, которая вонзится в мягкое подбрюшье России. Кстати, никто не знает столицу Кении?



В общем, идея роспуска созрела и перезрела. Даже в «детсаду», который называется «команда Зеленского», как бы поняли. Я очень осторожен в оценке их планов, поскольку детки непредсказуемые, некоторые страдают определенными расстройствами. Они действуют рандомно. Ну хрен поймешь, что это значит

Петр Алексеевич готов в любой момент передать власть. Просто зацепился за седушку в туалете, а так да. Берите. Но он как бы ни при чем, поскольку все решает парламент.

В общем, идея роспуска созрела и перезрела. Даже в «детсаду», который называется «команда Зеленского», как бы поняли. Я очень осторожен в оценке их планов, поскольку детки непредсказуемые, некоторые страдают определенными расстройствами. Они действуют рандомно. Ну хрен поймешь, что это значит. Вот и насчет роспуска замутили ролик на Ю-тюбе и ждут, когда он наберет миллион просмотров. Тогда его покажут Зеленскому, который «обратит внимание». Нет, я не против новых технологий. Только зачем изображать из себя «капитана очевидность»? И так понятно: они там будут сидеть до последнего рулона туалетной бумаги. Вот видео про президента, который выезжает из номера и тырит полотенца и тапочки, мне понравилось. Дата инаугурации, озвученная Зеленским, хорошая. 19 мая. День пионерии. И какая-то годовщина очередного траура. Вятрович знает. Я не в курсе. Нормально. Есть время у будущего президента распустить все, поскольку ребята до кенийских мышей уже дошли. А больше никто к нам не едет. Только наши побратимы из Африки.Распускать к е...ням, не дожидаясь осложнений. Это понимают все, кроме «экспертов» и «политологов», которые имеют доступ к официальной странице Зеленского в «Фейсбуке». Ждут, когда народ коменты накрутит. Теперь про шевеление «потоков» в парламенте. На заседании депутатских групп и фракций Андрюша делал вид, что ничего особенного не произошло, орган работает. Не понятно какой, но, судя по контексту, парламентский. Надо рассмотреть блоки вопросов, касающиеся реформ системы образования, местного самоуправления и почему-то парламента. Накопилось много ратификаций важнейших межгосударственных соглашений. Та же Кения, к примеру. Шестым пунктом «напряженной повестки дня» по версии Парубия может быть рассмотрение вопроса о дате инаугурации. В этот момент встала Наденька Савченко, покрыла херами собравшихся и без всякого микрофона потребовала принять дату инаугурации 19 мая. Андрей поблагодарил ее и предложил покинуть помещение. Тут ему под нос сунули наручники. Не Надя, а Куприй, который организовал группу «за Зеленского». Он там вместе с Савченко. Больше пока никого нет. Парубий брезгливо отбросил наручники. Видимо, у него возникли некоторые неприятные ассоциации. Только что решал важные вопросы мироздания со своим коллегой из Африки, и вот наручники суют. Поэтому надо сделать вид, что ничего не происходит. Да, кое-кто гениально, по-черчиллевски про...л выборы, но жизнь продолжается. Хотя все равно закончится. Диалектика.Артур Герасимов, заменяющий в Раде Порошенко, сделал замечание Зеленскому: не надо в таком тоне обращаться к парламенту, поскольку это реально обидно. Петр Алексеевич готов в любой момент передать власть. Просто зацепился за седушку в туалете, а так да. Берите. Но он как бы ни при чем, поскольку все решает парламент. Слово взял Бурбак. Ну вы его, наверное, знаете. Мордатый такой. Чуть не плакал. Говорит, 19 мая Путин массово расстрелял миллион украинцев. Всех положил, изверг. Поэтому нельзя в этот день инаугурировать. Опять же кенийский спикер готов к сотрудничеству. Работы по горло.Юлия Владимировна выступила с очень дельным предложением создать национальную комиссию по расследованию преступлений Порошенко и его ближайшего окружения. Говорит, народ ждет резких кадровых шагов. Перезагрузки. Гройсмана опять же менять надо. Даже несмотя на то, что он стал сексистом. Или центристом? Путаюсь я в ихних половых ориентациях. Почитал его интервью «Интерфаксу». Естественно, платное. Ни одного конкретного предложения. Мастер. Очень на Анатолия Кинаха похож. Того биороботом звали. Часами говорил ни о чем. Тоже правильная позиция. Готов сотрудничать с Зеленским. Генпрокурор тоже готов сотрудничать. Как правильно заявила Кыцюндер, Порошенко скоро заявит, что готов сотрудничать с новым президентом. Как старый президент. Дурдом.Короче, расклад такой. Игорь Коломоский против досрочных выборов. Говорит, если на старой системе избрать новый парламент, получится то же дерьмо. Только в профиль. Зеленский пока однозначно озвучивает лишь дату инаугурации. Она стрессовая для политических трупов в Раде, поскольку предполагает вариант роспуска парламента. Не факт, конечно, но вероятность есть. Парубий и остатки коалиции пока банкуют. Они настроены на максимальное затягивание с датой инаугурации. Поэтому на этой неделе Рада не определится со своим концом. То есть с датой инаугурации. Выносить надо. Иначе так все и затянется до осени. Кения – она, с...ка, загадочная.