Семи районам Киева перекроют горячую воду до конца мая

Гидравлические испытания начнутся еще в 7 районах Киева: Оболонском, Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Печерском, Дарницком и Соломенском.



Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.



"В Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период. С 13-14 мая Киевтеплоэнерго будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточниках. Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней", - говорится в сообщении.



Так, с 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.



А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках РК "Молодежь", "СТ-1" и ТЭЦ-5. Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

