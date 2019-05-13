Коломойский может вернуться в Украину уже на этой неделе — журналист

Олигарх и один из бывших владельцев ПриватБанка Игорь Коломойский на этой неделе может вернуться из Израиля в Украину.



Такую информацию разместил в Telegram журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.



"Журналист Юрий Бутусов сообщает, что вчера в Украину прилетел главный партнер Игоря Коломойского и бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов. От себя добавлю - для перелета Тель-Авив-Днипро был использован самолет Cessna 750 Citation X с бортовым номером T7-OCC. Несмотря на то, что сам Коломойский в предыдущих интервью заявлял - в Украину вернется уже после инаугурации, есть информация о том, что олигарх прилетит уже на этой неделе", - написал журналист.



Как сообщалось, еще до проведения второго тура выборов Коломойский заявил о намерении вернуться в Украину в случае, если проиграет действующий глава государства Петр Порошенко.



Никаких подтверждений даты возвращения Коломойского пока нет, впрочем сам олигарх активно комментирует прогнозы о будущих кадровых решениях Зеленского на должности президента. В частности, Коломойский заявлял, что нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром. Возглавить АП, по предположению Коломойского может личный юрист олигарха, юрист из команды Зеленского Андрей Богдан. Комментируя анонсированную представителями команды Зеленского отставку генпрокурора Юрия Луценко, Коломойский заявил, что Луценко "не мешает". Также, по мнению олигарха, Яков Смолий "пусть остается" главой Нацбанка, но "пусть выгонит" заместителя председателя НБУ Екатерину Рожкову.

